Главные причины, по которым противнику удаётся продвигаться вперёд, включают численное превосходство и плотный артиллерийский огонь.



Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, однако, наиболее значительным фактором является активное использование корректируемых авиационных бомб, против которых городская застройка оказывается бессильной.

"При столкновении с небольшими населёнными пунктами захватчики используют авиабомбы, стирая деревни с лица земли. Оккупанты понимают: если ни одно здание не останется целым, ВСУ будут вынуждены отступить, чтобы сохранить жизни своих бойцов. После этого российская армия сможет беспрепятственно занять освободившиеся позиции" - рассказал эксперт.

У украинской армии пока нет достаточных средств для эффективной борьбы с этим видом вооружения, заметил Свитан. Корректируемые авиационные бомбы играют решающую роль, поэтому нам важно подготовиться отбивать массовые атаки.

Также эксперт рассказал, российские войска могут заявить об уничтожении больше самолетов, чем их существует в мире, о чем рассказал эксперт и указал на тактику врага.

У нас контрразведка, служба безопасности и военная контрразведка противодействуют таким попыткам достаточно эффективно. Летчики, отбираемые для выполнения задач, проходят постоянные проверки. Есть сомнение, что россиянам удастся достичь своих целей.

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