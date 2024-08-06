В Украине увольнения станут более распространенными, чем новые найма, практически во всех ключевых областях.

В ближайшее время украинский рынок труда будет стабильным: основные секторы экономики не ожидают резкого увеличения вакансий или значительного роста числа увольнений. Однако некоторые компании планируют изменять количество своих сотрудников. Эти планы имеют негативный прогноз: увольнения станут более распространенными, чем новые найма, практически во всех ключевых областях.

Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка.

По их данным, среди предприятий сферы услуг следующие планы на ближайшее время:

77% планируют оставить текущее количество работников;

только

только 5% намерены нанимать новых сотрудников;

18% планируют проводить увольнения, что практически в четыре раза превышает количество тех, кто планирует увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности на ближайшее время наблюдаются следующие планы :

69% планируют оставить текущее количество работников;

10% намерены нанимать новых сотрудников;

21% планируют проводить увольнения, что более чем вдвое превышает количество тех, кто планирует увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

74% планируют покинуть текущее количество работников.

6% намечаются нанимать новых работников.

20% планируют увольнение, превышающее количество планирующих увеличение штата более чем в три раза.

В сфере строительства единственным случаем, где количество планирующих увольнение компаний не превышает тех, кто готовится расширять штат, является надежда на сохранение стабильности. Однако общий рост численности работников не предполагается, поскольку 24% компаний намерены как нанимать новых сотрудников, так и увольнять их. Покидая текущее количество работников, планирует 52% предприятий в этой отрасли.

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