В начале недели Украину ожидают дожди с грозами, хотя дневная температура будет подниматься до +32 градусов.

С 5 августа в Украине в некоторых регионах ожидается дождь с грозами, хотя дневная температура будет подниматься до +30 градусов. "Politeka" со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича расскажет, какой будет погода для украинцев на вторую неделю августа.

Погода в Украине 5 августа

В понедельник, 5 августа, дожди с грозами прогнозируются в восточных и западных регионах. На остальной территории Украины осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Ночная температура будет колебаться от +12 до +17 градусов, дневная от +21 до +26, на юге до +31 градуса тепла.

Погода в Украине 6 августа

Во вторник, 6 августа, дожди с грозами ожидаются ночью в западных областях, а днем ​​местами в северных регионах и Одесской области. В других регионах страны осадков не предполагается. Ветер преимущественно северный и северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет от +12 до +17 градусов, днем ​​– от +21 до +26, на юге и местами в центральных областях до +31, на западе – от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Украине 7 августа

В среду, 7 августа, дожди с грозами пройдут ночью на севере страны и в Крыму, днем ​​– на Левобережье. В западных областях осадков не ожидается. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем ​​– от +24 до +29, на юге местами до +32 градусов тепла.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история