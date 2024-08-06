Военнком устроил на "службу" футболистов и тренеров местного профессионального клуба, за что получил странное наказание.

В Украине судили командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Калушский районный суд вынес приговор в производстве командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Подробности скандального дела сообщили в пресс-службе ДБР .

ДБР завершило расследование дела в апреле этого года. Тогда стало известно, что в подразделении командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба, незаслуженно получившие от государства более 1,5 млн. гривен материального обеспечения.

Выяснено, что во рту охраны служили семь человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Ни один из них не выполнял воинские обязанности и не являлся на службу.

Суд признал должностного лица виновным в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и его полную компенсацию нанесенного государству ущерба, суд наложил на него штраф в размере 221 тыс. гривен.

В ходе предсудебного расследования фигурант был отстранен от исполнения обязанностей и был переведен на службу в другое подразделение. Публичное обвинение в суде поддерживала специализированная прокуратура Ивано-Франковска в сфере обороны Западного региона.

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