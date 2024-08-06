По словам клиентки ПриватБанка, в конце июля с ее счета было осуществлено странное взыскание средств.

Украинка обратилась с жалобой на ПриватБанк, утверждая, что банк совершил неправомерную операцию с ее средствами на карте. Финансовое учреждение отреагировало на обвинение клиентки.

Жалобу женщина разместила на украинском портале о финансах и инвестициях Минфина в разделе "Отзывы".

По словам клиентки ПриватБанка, в конце июля с ее счета было осуществлено взыскание средств согласно решению на сумму, превысившую минимальную зарплату, то есть на сумму более 14 200 зарплат гражданки за июль.

"А 1 августа у меня на счету было 8 700 гривен, из которых 3998 гривен ПриватБанк 1 августа у меня украл и оформил эту транзакцию как обычный перевод с карты на карту ПриватБанка, а не как взыскание согласно постановлению. О том, что деньги ушли на счет ПриватБанка, я узнала из переписки в чате поддержки ПриватБанка", - говорится в жалобе.

Женщина требует возврата ей 3998 гривен, поскольку эта сумма составляет ее минимальную зарплату за август.

Согласно ответу ПриватБанка на жалобу, в случае поступления постановления о снятии ограничения ареста счета это будет сделано в течение 1-3 дней. Выполнение постановления по определению текущего счета физического лица-должника для осуществления операций по выдаче средств осуществляется в установленный срок (до 10 дней).

"Списание средств по платежному требованию происходит в размере той суммы, которая указана исполнительным производством. В своей деятельности Банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности", - говорится в сообщении ПриватБанка.

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