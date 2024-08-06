На самом деле курс доллара в Украине должен быть намного меньше официально установленного в обменниках. Украинская гривна недооценена на 49,5% по отношению к доллару. Такую информацию дает рейтинг Биг Маку за июль 2024 года.

Сейчас цена Биг Мака в Украине составляет 118 гривен, в то время как в США этот бургер стоит 5,69 доллара. Это означает, что украинская валюта недооценена на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом в 41,05 гривны за доллар. Следовательно, согласно курсу покупательной способности, гривна должна составлять 20,74 гривны за доллар.

По данным, также самыми недооцененными валютами мира в июле этого года являются денежные единицы: Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР.

Также было установлено, что наиболее переоцененные валюты в настоящее время включают:

швейцарский франк, переоцененный на 41,8%,

уругвайское песо, переоцененное на 24,3%,

норвежская крона, переоцененная на 18,9%,

аргентинское песо, переоцененное на 15%,

евро, переоцененное на 6,5%,

британский фунт, переоцененный в 3,6%.

Рейтинг Биг Мака был начат в 1986 году на основе цены обычного бургера как показателя. Финансисты обосновали свой выбор тем, что гамбургер Биг Мак является специфическим отражением продуктовой корзины, поскольку включает в себя хлеб, мясо и овощи.

Источник: The Economist.

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