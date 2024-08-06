За это преступление виновнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Следователи ДБР завершили предсудебное расследование в отношении руководителя логистики одной из воинских частей в Донецкой области, которому предъявляются обвинения в злоупотреблении из-за потери 20 тонн дизельного горючего. Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Сообщается, что во время военного положения военная часть заключила соглашение с киевской компанией на поставку продуктов питания и питьевой воды в подразделение на территории Донбасса. Согласно условиям соглашения, транспортировку товаров в часть должна осуществлять именно компания-поставщик.

Однако начальник логистики воинской части договорился с представителем компании о том, что транспортировка продовольствия и воды будет осуществляться собственным транспортом части из складов поставщика. За эту услугу коммерсант предоставлял ему денежную "компенсацию" в наличной форме за потраченное топливо.

Так, несмотря на заключенный договор, военная часть незаконно израсходовала практически 20 тонн дизельного горючего, что имело общую стоимость 365 тысяч гривен. Это горючее находилось на балансе воинской части.

Начальник логистики воинской части обвиняется в злоупотреблении служебным положением путем растраты чужого имущества в крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины). За этим преступлением предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Кроме того, суд арестовал автомобиль обвиняемого.

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