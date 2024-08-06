Во время обысков у него были изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для связи с представителями агрессора.

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную группу, которая по "заказу" РФ жгла служебные автомобили Сил обороны на западе Украины. Подробности о преступлении сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

В результате комплексных операций в Хмельнитчине был задержан руководитель преступной группы, которая сотрудничала с разведкой страны-агрессора. Этот индивидуум, местный житель, самостоятельно приблизился к кафирам с целью заключения сделки за деньги. Чтобы привлечь их внимание, он разместил свое "резюме" в даркнете, предлагая услуги по поджогу автомобилей ТЦК.

Ответ на "объявление" фигуранта поступил от представителя РФ, поручившего ему задачу уничтожить военные автомобили в Хмельницком. Для выполнения этой цели молодой человек привлек нескольких других местных жителей.

Группа злоумышленников устроила поджог двух транспортных средств местного военкомата с помощью "коктейлей Молотова". Они снимали пожары на собственные телефоны, чтобы отправить отчет оккупантам.

Военная контрразведка СБУ совместно с уголовным розыском Нацполиции обнаружила и задержала организатора преступной группы из-за его подрывной деятельности "по горячим следам".

В ходе обысков у него были изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для связи с представителями агрессора. За совершенные преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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