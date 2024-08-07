На выходных в Ковеле Волынской области местные жители устроили митинг под зданием ТЦК СП.

В субботу, 3 августа в Ковеле Волынской области местные жители устроили митинг под зданием ТЦК СП из-за того, что военными на Шацком блокпосте задержали ребят. В полиции отреагировали на скандильный инцидент. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Волынской области.

После большого протеста возле Ковельского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Волынской области правоохранители начали расследование двух уголовных дел.

В управлении Нацполиции в Волынской области напомнили, что в тот день у помещения местного ТЦК и СП собралось несколько десятков человек, которые выражали свое недовольство работой подразделения ВСУ. Сообщение об этом поступило в полицию, отправившую на место наряды правоохранителей. Также работала следственно-оперативная группа полиции.

"В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия", - рассказали в полиции. В результате этого инцидента начато уголовное производство по факту массового нарушения общественного порядка.

Тем временем в Волынском ТЦК прокомментировали инцидент, будто конфликт под военкоматом в Ковеле — это провокация, спланированная российскими спецслужбами.



По данным военных, в ТЦК пригласили троих мужчин, у которых во время проверки не было военно-учетных документов. Это, мол, привычная процедура, однако в Сети сразу начали призывать к бунту и сотни ботов мгновенно разогнали по пабликам "нужные" месседжи.

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