Многих украинцев интересует вопрос о тарифе на электроэнергию, который будет действовать в следующем месяце – в сентябре. Особенно остро этот вопрос раздается из-за повышения цены на электроэнергию в июне 2024 года.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что в настоящее время не планируется повышение тарифов на электроэнергию. Нынешний тариф, установленный до 30 апреля 2025 г., останется на уровне 4,32 грн/кВт*ч для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей.

В то же время рыночная стоимость электроэнергии в настоящее время составляет около 7,5 грн/кВтч. Электроэнергия в Украине поставляется как из собственного поколения (включая дешевую атомную энергию, относительно дорогую гидроэнергетику, а также более дорогую ветровую и солнечную энергию), так и за счет импорта. Согласно информации Минэнерго, себестоимость производства электроэнергии на АЭС в 2024 году составляет 1,7 грн/кВтч. Это только затраты на производство без учета других составляющих полного тарифа. Идея об очень низкой себестоимости атомной энергии неправдива.

Тариф на электроэнергию установлен до мая 2025 года и в течение этого периода его пересмотр не планируется в Минэнерго. В следующем году стоимость электроэнергии может изменяться в зависимости от многих факторов, что усложняет точное прогнозирование в условиях полномасштабной войны.

Следует отметить, что отключения электроэнергии не связаны с тарифами. В социальных сетях распространялась теория сговора, что отключения электроэнергии осуществляются для подготовки к повышению цен, мол, лучше платить больше, но иметь стабильный доступ к электричеству. Однако с началом жары в июле ситуация с отключениями только усугубилась, несмотря на то, что тарифы были повышены еще в июне.

Источник: OBOZ.UA

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