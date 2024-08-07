Чиновники ГСЧС обвиняются - санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Новая коррупционная схема была разоблачена в Украине. Так, Государственное бюро расследований вместе с СБУ выяснили, что начальник одного из подразделений ГСЧС Украины и его подчиненный начальник отдела приобрели компьютерное оборудование по завышенным ценам. Подробности дела сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Уточняется, что в октябре 2022 года подразделением ГСЧС был объявлен тендер на поставку 2 тысяч 50 комплектов персональных компьютеров на сумму более 44 миллионов гривен. Закупка производилась через аукцион, в котором приняло участие только одно предприятие.

Чиновники ГСЧС не проверили рыночную стоимость компьютерной техники и выбрали победителем тендера предприятие, продававшее оборудование на 30% дороже рыночной цены.

Экспертизы подтверждают, что закупка компьютерного оборудования была осуществлена ​​по завышенным ценам, что повлекло ущерб более 14 миллионов гривен.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц ГСЧС, которые приобрели компьютеры по завышенным ценам, что привело к убыткам более 14 миллионов гривен. Обвинительный акт по делу передан в суд.

Чиновники ГСЧС обвиняются в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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