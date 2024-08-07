В Украине к концу рабочей недели прогнозируются грозовые ливни и повышение температуры воздуха. В некоторых регионах термометры могут показать до +32 градусов.

Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра . Синоптики отмечают, что самым жарким днем ​​станет пятница, 9 августа.

С 6 по 9 августа дождливая погода охватит почти все области, причем больше осадков ожидается на западе Украины. Во вторник, 6 августа, дожди пройдут в значительной части страны. Температура воздуха будет существенно варьироваться: на юге и востоке до +29 градусов, в центральных и северных областях - до +27, а на западе - до +22 градусов.

7 августа дожди коснутся центральных, северных и частично восточных регионов. Температура будет колебаться от +25 до +28 градусов, на юге ожидается +31.

В четверг, 8 августа, по всей Украине синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха будет несколько выше, чем в предыдущие дни: на западе – до +28 градусов, на юге – до +31, в центре – от +27 до +29, на севере – до +26, а на востоке – до +28 .

9 августа обещает быть самым жарким днем ​​недели. На западе и в центре страны возможны дожди, а к югу температура достигнет +32 градусов. В других регионах воздух прогреется до +27-29 градусов.

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