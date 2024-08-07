Злоумышленник находится под стражей - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, работавшего в Одесской области. Злоумышленник планировал поджоги зданий Территориальных центров комплектования и релейных шкафов Укрзализныци, которые нанесли ущерб объектам Сил обороны и инфраструктуре железной дороги. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ. Украинец наплевал на все ради денег.

Первыми целями врага стали административные здания и служебные автомобили местных территориальных центров комплектования. Чтобы локализовать и уничтожить эти объекты, российская спецслужба дистанционно завербовала 26-летнего жителя Измаильского района за деньги. Агент объезжал район, собирая информацию о местах дислокации украинских военных для дальнейшего планирования атак.

После определения потенциальных целей агент должен был посетить их адреса и осуществить поджог с помощью воспламеняющихся веществ. Кроме того, он планировал сжечь релейные шкафы вблизи ключевых железнодорожных линий. Служба безопасности Украины оперативно отреагировала, своевременно разоблачила агента ФСБ, задокументировала его преступную деятельность и задержала его во время разведки возле одного из ТЦК.

По данным следствия, молодой человек попал в поле зрения окупантов из-за антиукраинских комментариев в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов.

После вербовки коммуникация с агентом осуществлялась через популярный мессенджер, где он получал инструкции по приоритетным целям и способам их поджога. В случае успешного выполнения задач он рассчитывал на финансовое вознаграждение от ФСБ, которое планировали перевести на его криптогаманец.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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