Клиент ПриватБанка пожаловался, что учреждение не засчитало на его счет деньги, которыми он пополнил карточку.

Клиент ПриватБанка пожаловался на то, что банк не засчитал на его счет 5000 грн, несмотря на то, что он осуществил пополнение через терминал. При этом иное пополнение на такую ​​же сумму, произведенное в то же время, было успешно зачтено.

Жалоба была опубликована на сайте Минфина в разделе Отзывы. Тем временем в ПриватБанке пояснили, что в некоторых случаях регламент зачисления средств на карту может длиться до 24 часов.

Клиент ПриватБанк рассказал, что между пополнениями прошло около одной минуты: первое было осуществлено 3 августа в 15:38, а второе – в 15:39.

"Соверял пополнение собственной карты на суммы 5000 грн и 5000 грн. Одна сумма в размере 5000 грн засчиталась, а другая в размере 5000 грн не была засчитана", - говорится в сообщении клиента ПриватБанка.

В жалобе клиент отмечает, что в телефонной службе поддержки ПриватБанка ему посоветовали просто ждать зачисления средств, но не уточнили, есть ли сумма на счете или произошла ли ошибка.

"Написал в поддержку - тоже ничем не помогли, говорят "ждите", не приняли мое обращение, ничего не зафиксировали. Деньги исчезли, работники ничего не понимают и не помогают. Верните мои средства", - говорится в жалобе клиента ПриватБанка.

В тот же день ПриватБанк ответил клиенту, что его платеж находится на стадии обработки. Ответ был предоставлен в 17:22, почти через два часа после осуществления платежа. В банке объяснили, что ситуация не имеет злого умысла и что "регламент зачисления средств на карту в некоторых случаях может длиться до 24 часов".

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