Клиент ПриватБанка пожаловался на то, что банк не засчитал на его счет 5000 грн, несмотря на то, что он осуществил пополнение через терминал. При этом иное пополнение на такую ​​же сумму, произведенное в то же время, было успешно зачтено.

Жалоба была опубликована на сайте Минфина в разделе Отзывы. Тем временем в ПриватБанке пояснили, что в некоторых случаях регламент зачисления средств на карту может длиться до 24 часов.

Клиент ПриватБанк рассказал, что между пополнениями прошло около одной минуты: первое было осуществлено 3 августа в 15:38, а второе – в 15:39.

"Соверял пополнение собственной карты на суммы 5000 грн и 5000 грн. Одна сумма в размере 5000 грн засчиталась, а другая в размере 5000 грн не была засчитана", - говорится в сообщении клиента ПриватБанка.

В жалобе клиент отмечает, что в телефонной службе поддержки ПриватБанка ему посоветовали просто ждать зачисления средств, но не уточнили, есть ли сумма на счете или произошла ли ошибка.

"Написал в поддержку - тоже ничем не помогли, говорят "ждите", не приняли мое обращение, ничего не зафиксировали. Деньги исчезли, работники ничего не понимают и не помогают. Верните мои средства", - говорится в жалобе клиента ПриватБанка.

В тот же день ПриватБанк ответил клиенту, что его платеж находится на стадии обработки. Ответ был предоставлен в 17:22, почти через два часа после осуществления платежа. В банке объяснили, что ситуация не имеет злого умысла и что "регламент зачисления средств на карту в некоторых случаях может длиться до 24 часов".

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