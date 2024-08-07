На скамье подсудимых оказался руководитель одного из обществ во Львовской области. Стало известно, что присвоил более 1,5 млн. гривен из бюджета во время ремонта автомобильной дороги.

Подробности сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Следствие выяснило, что обвиняемый присвоил средства, выделенные на текущий ремонт автомобильной дороги местного значения «Золочев-Красное».

Для этого мужчина, выполняя строительные работы, внес ложные сведения в официальные документы. В частности, он указал неверные объемы использованных материалов и стоимость работ в актах приемки выполненных работ и справки об их стоимости. В результате предприятие безосновательно получило более 1,5 миллиона гривен.

По ходатайству прокурора на недвижимое и движимое имущество обвиняемого наложен арест. Досудебное расследование проводили следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований во Львовской области ДСР ЧП Украины.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества. Ему инкриминировано завладение бюджетными средствами и служебный подлог официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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