В ходе расследования детективы установили причастность к совершению коррупционного преступления четырех человек.

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению четырех человек — участников схемы хищения «Южноукраинской АЭС» при закупке систем кондиционирования. Дело о масштабной коррупции было направлено в суд. Детали сообщили в пресс-службе НАБУ .

Сообщается, что НАБУ и САП направили в суд дело против четырех человек, обвиненных в хищении 12,3 миллиона гривен при закупке систем кондиционирования для Южно-Украинской АЭС.

Следствие установило, что начальник управления производственно-технической комплектации ОП «Южноукраинская АЭС» способствовал победе двух компаний в тендере на поставку промышленных систем кондиционирования, организованном атомной электростанцией.

Оборудование было поставлено по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству в размере более 12,3 миллиона гривен. В июле 2021 года чиновнику и организатору схемы, фактически возглавлявшему компании, было объявлено подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования детективы установили причастность к совершению преступления финансового директора одной из компаний, обеспечившей финансирование схемы, и номинального руководителя обеих компаний, способствовавшего завышению стоимости поставленного на АЭС оборудования. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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