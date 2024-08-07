Если вы задумчивы, на ваших плечах лежит бремя мира, болезненное прошлое, подавляющие эмоциональные проблемы, и вы являетесь сильным молчаливым типом.

Когда эти знаки Зодиака большую часть времени находятся в глубокой задумчивости, им может быть трудно принимать простые решения.

Для человека, который размышляет, никогда ничего не бывает легко.

ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Некоторые из лучших качеств Девы — например, внимание к деталям, аналитический ум и интеллект — делают их склонными к размышлениям. Девы будут думать о прошлом событии и зацикливаться на нем, так что они едва ли смогут думать о чем-то другом.

Чем больше они об этом думают, тем больше расстраиваются, как будто снова все это переживают. Они не очень хорошо умеют отмахиваться от вещей и отпускать их.

2. ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

Тельцы склонны все тщательно обдумывать, и иногда они тратят слишком много времени и энергии на эти мысли. Тельцы часто оказываются задумчивыми. Они очень созерцательны, рефлексивны и склонны слишком много думать или позволять мыслям влиять на их настроение.

Бывают моменты, когда Телец слишком много думает, и тяжесть его глубоких мыслей влияет на то, как он относится к себе и своей жизни.

3. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы задумчивы, и все эти мысли могут сделать их угрюмыми и несчастными. Если Скорпион задумчив из-за предполагаемого предательства, это может привести к тому, что он предпримет какие-то негативные действия.

Задумчивые люди часто кажутся угрожающими, и это Скорпион, когда все его мысли приводят к мыслям о мести и возмездии. Скорпионы чувствительны и могут взять что-то незначительное и превратить это в огромную боль.

4. КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)

Когда Козерог размышляет, это обычно происходит из-за ошибки, которую он считает допущенной. Все его размышления и руминации могут ослабить способность Козерога принимать решения и его обычный дар решать проблемы.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.