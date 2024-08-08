Расследование других возможных эпизодов его незаконной деятельности продолжается – пока военному может грозить до 12 лет лишения свободы.

Бывшего руководителя Ровенского территориального центра комплектования (ТЦК), взяли под стражу без права на внесение залога. Эксвоенкому инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора . По информации СМИ, речь идет о Сергее Луцюке.

На днях экскеровщик Ровенского ТЦК и СП Сергей Луцюк был задержан и сообщен ему о новом подозрении. По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона чиновник, подозреваемый в препятствовании законной деятельности ВСУ, взят под стражу.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. По результатам судебного заседания Ровенский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров", — говорится в сообщении.

Также бывший военком обвинен в еще двух уголовных производствах.

В настоящее время военному может грозить до 12 лет лишения свободы.

В июле 2023 года Сергею Луцюку было выдвинуто подозрение по делу, связанному с избиением солдата. Сначала его подозревали в превышении служебных полномочий военным лицом в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Однако впоследствии дело переквалифицировали, и теперь он отвечает за применение насилия в отношении подчиненного, грабежа и приобретения активов, стоимость которых превышает законные доходы лица, уполномоченного на выполнение государственных функций (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч .ст. 5 ст.

В октябре 2023 Государственное бюро расследований (ДБР) выдвинуло Луцюку новое подозрение. Во время расследования избиения солдата ДБР выяснило, что бывший руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей на сумму более 46,6 миллиона гривен. Расследование других возможных эпизодов его незаконной деятельности продолжается. Пока военному может грозить до 12 лет лишения свободы.

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