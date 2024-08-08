Бывшего руководителя Ровенского территориального центра комплектования (ТЦК), взяли под стражу без права на внесение залога. Эксвоенкому инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора . По информации СМИ, речь идет о Сергее Луцюке.
На днях экскеровщик Ровенского ТЦК и СП Сергей Луцюк был задержан и сообщен ему о новом подозрении. По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона чиновник, подозреваемый в препятствовании законной деятельности ВСУ, взят под стражу.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. По результатам судебного заседания Ровенский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров", — говорится в сообщении.
Также бывший военком обвинен в еще двух уголовных производствах.
В настоящее время военному может грозить до 12 лет лишения свободы.
В июле 2023 года Сергею Луцюку было выдвинуто подозрение по делу, связанному с избиением солдата. Сначала его подозревали в превышении служебных полномочий военным лицом в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Однако впоследствии дело переквалифицировали, и теперь он отвечает за применение насилия в отношении подчиненного, грабежа и приобретения активов, стоимость которых превышает законные доходы лица, уполномоченного на выполнение государственных функций (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч .ст. 5 ст.
В октябре 2023 Государственное бюро расследований (ДБР) выдвинуло Луцюку новое подозрение. Во время расследования избиения солдата ДБР выяснило, что бывший руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей на сумму более 46,6 миллиона гривен. Расследование других возможных эпизодов его незаконной деятельности продолжается. Пока военному может грозить до 12 лет лишения свободы.
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