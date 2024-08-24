Долгинцевский суд Кривого Рога вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации, назначив ему год ограничения свободы. Для сравнения во Львовской области за аналогичное правонарушение суд наложил три года лишения свободы. В обоих случаях мужчины не явились в военкомат после получения "боевой повестки". Это решение было зафиксировано в Едином государственном реестре досудебных решений.
Мужчину приговорили к году условно за уклонение от мобилизации. В делах отмечается, что он попал в больницу, из-за чего не смог появиться вовремя. Однако после лечения он не обратился в территориальный центр комплектования.
"В суде обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил все обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и объяснил, что 26 сентября 2023 года получил повестку, но на следующий день попал в больницу. После выхода из больницы в ТЦК не обратился. Он искренне раскаивается в содеянном". , просит не наказывать его строго и готов пойти на военную службу", - говорится в материалах дела.
По закону мужчина мог получить три года лишения свободы, поскольку был признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Однако, учитывая его чистосердечное раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему испытательный срок год условно.
Для справки: статья 336 УКУ наиболее распространена в случаях уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период. Для осуждения по этой статье нужно доказать умысел фигуранта. Санкции предусматривают лишение свободы от трех до пяти лет, также возможны штрафы или назначение общественных и исправительных работ.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история