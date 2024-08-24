Долгинцевский суд в Кривом Роге вынес мягкий приговор мужчине, который уклонился от мобилизации по болезни, назначив ему год условно вместо трех лет лишения свободы.

Долгинцевский суд Кривого Рога вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации, назначив ему год ограничения свободы. Для сравнения во Львовской области за аналогичное правонарушение суд наложил три года лишения свободы. В обоих случаях мужчины не явились в военкомат после получения "боевой повестки". Это решение было зафиксировано в Едином государственном реестре досудебных решений.

Мужчину приговорили к году условно за уклонение от мобилизации. В делах отмечается, что он попал в больницу, из-за чего не смог появиться вовремя. Однако после лечения он не обратился в территориальный центр комплектования.

"В суде обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил все обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и объяснил, что 26 сентября 2023 года получил повестку, но на следующий день попал в больницу. После выхода из больницы в ТЦК не обратился. Он искренне раскаивается в содеянном". , просит не наказывать его строго и готов пойти на военную службу", - говорится в материалах дела.

По закону мужчина мог получить три года лишения свободы, поскольку был признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Однако, учитывая его чистосердечное раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему испытательный срок год условно.

Для справки: статья 336 УКУ наиболее распространена в случаях уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период. Для осуждения по этой статье нужно доказать умысел фигуранта. Санкции предусматривают лишение свободы от трех до пяти лет, также возможны штрафы или назначение общественных и исправительных работ.

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