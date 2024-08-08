Военного задержали и предъявили ему обвинения в превышении власти и служебных полномочий во время военного положения, что нанесло значительный ущерб.

Командир одной из воинских частей Житомирщины выдвинут обвинения в превышении служебных полномочий. Оказалось, что он принуждал подчиненных делать ремонтные работы в собственном доме и строить магазин.

Об этом сообщили в спецпрокуратуре в сфере обороны центрального региона. В Госбюро расследований добавили, что во время обысков у командира нашли более полумиллиона гривен наличными.

Согласно информации следствия, с октября 2023 года в частном доме должностного лица, расположенном в одном из сел Житомирской области, его подчиненные выполняли ремонтные работы по его распоряжению. В то же время командир части обеспечивал своим подчиненным непрерывную выплату заработной платы, надбавок и премий в течение нескольких месяцев.

Сумма ущерба, нанесенного государству, в настоящее время уточняется.

Сотрудники ДБР провели серию обысков на службе фигуранта, в его частном жилье и в местах, где проводились ремонтные работы. Во время обысков были обнаружены три военнослужащих, которые должны были находиться на службе в воинской части.

Кроме того, у командира было найдено и изъято более полумиллиона гривен наличными. Устанавливается законность происхождения этих средств, сообщили в ДБР.

Полиция Житомирской области сообщила, что 45-летний командир привлекал своих подчиненных также к строительству магазина.

Военного задержали и предъявили ему обвинения в превышении власти и служебных полномочий во время военного положения, что нанесло значительный ущерб. Это нарушение квалифицируется по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

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