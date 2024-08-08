Гороскоп на 8 августа для всех знаков Зодиака, наше внутреннее «я» призвано развиваться, но вскоре может стать ясно, что эти изменения сделали нас сильнее.

Овен

21 марта – 19 апреля

Взросление — это тема для вас в это время, и ответственное дело может противоречить вашему первому инстинкту. Вас, вероятно, попросят пойти на компромисс с кем-то, и это может потребовать незначительной жертвы, либо вашего времени, либо денег, но будьте уверены, что это добрый курс действий. Вместо того, чтобы чувствовать, что вы что-то упускаете, если вы рассматриваете это как посадку семян доброй воли, которые прорастут для вас в течение следующего месяца, то то, что когда-то было жертвой, становится даром для вашего будущего «я».

Телец

20 апреля-20 мая

Традиционные ценности могут помешать вашему бунтарскому самовыражению. Хотя природа этого бунта может быть большой или маленькой, человек, которым вы являетесь сейчас, может отклоняться от пути, который проложила для вас ваша семья, и вы не уверены, хотите ли вы комфорта от того, что всегда делалось, или свободы от того, чтобы идти своим путем. Попробуйте и немного восстать против нормы, вместо того чтобы прыгать ногами вперед — делать маленькие шаги легче, чтобы найти себя.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Любые беспокойства или страхи, которые внезапно возникают из ниоткуда, должны быть успокоены, чтобы вы могли жить своей жизнью. Вы можете заметить странную тревогу, которую вы обычно не чувствуете, когда речь идет о возможности выступить, или вы можете нервничать из-за поездки в место, где вы еще не были. Вместо того чтобы сразу отступать, постарайтесь справиться с волнением — посмотрите, не почувствуете ли вы себя более уверенно, победив свои страхи и найдя в себе смелость сделать то, что вы хотели сделать.

Рак

21 июня-22 июля

Кто-то может задать вам сегодня вопросы, но вы не должны позволять этому перерасти в разногласие. Ваши методы никогда не будут в точности такими же, как у кого-то другого, и хотя этот человек может высказать свое мнение о том, как вам следует жить или работать, вы можете отнестись к нему с долей скепсиса. Постарайтесь не воспринимать то, что он говорит, как личную атаку, потому что, хотя этот комментарий может поколебать вашу уверенность, это всего лишь предложение, которое следует принять или оставить позади.

Лев

23 июля – 22 августа

Работа и другие обязанности могут быть вызовом, но чем более вы гибки, тем легче вам будет с этим справиться. У вас могут быть свои особые способы делать вещи, однако эти методы могут оказаться недостижимыми под влиянием сегодняшнего дня. Вероятно, произойдут события, выходящие за рамки обыденности, и вам придется думать на ходу, чтобы понять, как справиться с вызовами, которые вам бросают. Вы можете быть сильным и готовым пробовать что-то новое одновременно.

Дева

23 августа – 22 сентября

В данный момент вы можете оказаться в ловушке противоречивых чувств, не зная, остаться или уйти. Это понятно, поэтому не думайте, что вам нужно принять решение немедленно. Хотя это может показаться чем-то срочным, у вас может быть еще не вся информация, и было бы полезно подождать, пока вы не узнаете всю историю. У вас может быть шанс начать все сначала, но если вы просто убегаете, вам потребуется больше времени, чтобы найти завершение.

Весы

23 сентября – 22 октября

Ваши лояльности могут меняться в деловых отношениях, или, возможно, вы чувствуете давление со стороны сверстников, чтобы сделать что-то, что не совсем соответствует тому, кем вы являетесь. Не торопитесь, принимая любые решения. Если есть вариант, к которому вы уже склонялись, может быть что-то, что ваша интуиция знает, но вы пока не осознаете. Независимо от того, что другие говорят вам делать, доверяйте своей интуиции, потому что она ведет вас в правильном направлении.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Ваш взгляд на успех может измениться сегодня, когда кто-то постарше или опытнее расскажет вам свою историю. Возможно, вы определяли успех как славу или награды, но, услышав о чьем-то удачном опыте или даже неудачном опыте, вы можете открыть глаза на то, какой вы действительно хотите видеть свою жизнь на вершине. Вы можете понять, что не хотите быть окруженными обожающими фанатами, а вместо этого выбрать тихую семейную жизнь или даже прыжки с парашютом по всему миру — это то, что наполняет вас!

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Старые раны и мысли о бывших врагах могут все еще временами жалить, но сегодня вас призывают отпустить то, что вам не служит. Мысленное затягивание в прошлое с людьми, которые причинили вам боль, может помешать вам полностью присутствовать с людьми, с которыми вы действительно хотите быть сейчас. Присутствуйте, даже если есть напоминания о былых временах. Вы примете лучшие решения, если будете твердо укоренены в текущем моменте.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня у вас может появиться возможность развлечься, но вы можете беспокоиться, что покажетесь глупым, воспользовавшись ею. Вы можете предпринять дополнительную попытку казаться взрослым или серьезным, даже если вас зовут захватывающее времяпрепровождение или вечеринка. Вы, вероятно, проводите достаточно времени, будучи ответственным — хотя, расслабляясь, вы можете почувствовать себя немного уязвимым, это стоит того, чтобы наслаждаться собой. Скорее всего, вы оглянетесь назад в будущем и будете рады, что рискнули.

Водолей

20 января – 18 февраля

Вы можете обнаружить, что люди, с которыми вы когда-то чувствовали себя как дома, больше не обеспечивают того же комфорта. Однако иногда именно вы должны быть тем, кто обеспечивает это чувство безопасности. Если вы обнаружите, что кто-то, кого вы знали как очень стабильного или на вершине вещей, теперь начинает нуждаться в ком-то, на кого можно опереться, возможно, пришло время вам сделать шаг вперед и стать для него этим человеком. Всем нам нужна гавань во время шторма, и приятно отдавать.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня ваша энергия может быть низкой, и вам может не захотеться делиться своими проблемами с другими. Тем не менее, ваши друзья могут вас удивить. Хотя это благородно с вашей стороны не хотеть быть обузой, иногда это помогает другим чувствовать себя нужными. Вместо того, чтобы пытаться заглянуть слишком далеко в будущее и планировать или беспокоиться о том, что может произойти, займитесь своей жизнью одной задачей за раз. Позвольте себе сосредоточиться на том, что вы делаете сейчас, и попросите то, что вам нужно для успеха.

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