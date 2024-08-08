Ему грозит до 8 лет тюрьмы - сейчас решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

СБУ и Нацполиция задержали фитнес-тренера, выполнявшего задания ФСБ. Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала приспешника фсб, действовавшего в Киеве, Днепре и Одессе. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

По указанию российской спецслужбы ее приспешник занимался поджогом служебных автомобилей Сил обороны Украины. Согласно данным контрразведки СБУ, особой целью неприятеля были военные внедорожники, пикапы и мультивенцы.

Для уничтожения автомобилей украинских защитников российские спецслужбы дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал скорый заработок через интернет. "Гастролируя" по трем городам Украины, злоумышленник в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств Сил обороны.

В частности, задокументирован случай, когда он поджег мультивен ВСУ в Киеве. Для этого он прибыл из портового города в столицу, где арендовал квартиру на сутки. После обнаружения цели и согласования ее с российским куратором агент купил легковоспламеняющуюся жидкость и спички для реализации плана.

Маскируясь в темной одежде и шляпе, фигурант ночью подошел к припаркованному военному автомобилю, поджег его и зафиксировал возгорание на камеру своего телефона.

Видео с места преступления было необходимо российским спецслужбам для проведения информационно-психологических операций, которые демонстрировали якобы наличие пророссийского подполья в столице Украины.

По аналогичному сценарию, вражеский агент планировал совершать свои действия в других городах-миллионниках.

Сотрудники СБУ обнаружили место укрывательства злоумышленника в Одессе и задержали его.

Было установлено, что фигурант поддерживал прямую связь с представителем фсб. Именно от этого представителя агент получал задания и инструкции по их выполнению, включая способы поджогов и методы конспирации.

Во время обысков в помещении задержанного был изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с российским ГРУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

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