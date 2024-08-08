В Волынской области возле района Ковельского территориального центра комплектования и социальной поддержки возник неприятный инцидент. Мужчина угрожал расправой работникам ТЦК. Об этом написали на странице Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.

5 августа возле Ковельского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел инцидент, когда неизвестный агрессивно общался с военнослужащими РТЦК и СП, провоцируя их и угрожая физической расправой.

Очередь людей, стоявших в РТЦК, вызвала на место отдел организации несения службы Ковеля. Отдел оперативно отреагировал и задержал нарушителя.

Отмечается, что в Ковеле задержан мужчина, устроивший скандал возле Ковельского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. На него составили протокол по статье 173 КУоАП.

Об инциденте также сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.

«Около 14 часов мы получили сообщение об угрозе физической расправой или убийством. Заявитель сообщила, что мужчина угрожает военнослужащим РТЦК и СП в городе Ковель. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину, который, вероятно, угрожал физической расправой. Во время общения гражданин высказывался нецензурной лексикой и на замечания сотрудников полиции не реагировал. Полицейские мужчины задержали и составили протокол по ст. 173 (Мелкое Хулиганство) КУоАП », – говорится в сообщении патрульных.

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