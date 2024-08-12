Газеты Украины информируют о новых коммунальных счетах за техобслуживание газовых систем в многоквартирных домах и призывают заключать договоры для предотвращения аварий.

Газораспределительные сети Украины готовят новые коммунальные счета для граждан и призывают заключать договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем в многоквартирных домах. В третьем счете украинцы получат платеж за проверку этих систем.

Согласно сообщению Днепровского филиала "Газсети", заключение договора на техобслуживание является важным шагом для предотвращения аварий при распределении газа.

"Напоминаем, что своевременное техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения является залогом безаварийного распределения газа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что частота проведения работ зависит от срока эксплуатации газовых сетей конкретного дома. В частности:

Системы, эксплуатируемые менее 25 лет, подлежат проверке раз в пять лет.

Системы, работающие более 25 лет, должны проверяться раз в три года.

Таким образом, плата за техобслуживание будет начисляться каждые три или пять лет.

Детали заключения договора на техобслуживание

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), утвердила типовой договор на техобслуживание внутридомовых газовых систем в многоквартирных домах. Для подключения к настоящему договору необходимо подать соответствующее заявление.

Заявление могут подавать:

управляющий или объединение совладельцев многоквартирного дома;

другое уполномоченное лицо, избранное совладельцами.

Гражданам доступен шаблон заявления и вся необходимая информация о технических проверках внутридомовых газовых систем по ссылке.

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