Клиент ПриватБанк также рассказал, что когда начал переписываться более формальным способом и направлять доказательства, ответственные за этот вопрос с целью усиления давления закрыли оставшиеся счета.

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на потерю доступа к своим счетам из-за обвинений от других пользователей. Это приводит к тому, что они остаются без денег и карт, находясь за границей. Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банков.

В одном из сообщений клиента "ПриватБанка" указано, что клиенту, пользующемуся услугами банка более 10 лет и регулярно уплачивающему налоги, заблокирован личный счет. Причиной блокировки стало обвинение со стороны другого клиента, с которым он даже не знаком.

"Неожиданно банк блокирует мой личный счет под предлогом того, что по моему адресу есть обвинения со стороны одного из клиентов, которого я даже не знаю, и, несмотря на наличие всех доказательств, указывающих на то, что истец является мошенником, банк так и сделал, не принимал во внимание бумагу… Понятно, что есть кто-то, кто наживается изнутри. а когда узнали, что мы пойдем в полицию, закрыли все счета и начал придумывать разные истории. Ни совести, ни веры, оставили меня и мою семью за границей без денег, без карт...", - отметил клиент ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанка" также рассказал, что, начав общаться по электронной почте и направлять доказательства более формальным способом, ответственные за вопросы органы, чтобы усилить давление, закрыли все его счета, включая валютные и счет компании.

В "ПриватБанке" пообещали разобраться в ситуации. Между тем один из пользователей объяснил, что "схема" выглядит так: лицо на платформе криптовалюты открывает ордер на покупку и просит третье лицо подтвердить оплату. Затем плательщик может подать в банк жалобу, якобы не получившего товар, и предоставить документ в качестве доказательства. В результате банк может заблокировать счет и требовать возврата денег, не считая каких-либо подтверждений или документов со стороны клиента.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.