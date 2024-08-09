НБУ вывел определенные банкноты гривен из обращения и теперь их нельзя использовать для расчетов. Однако не следует их выбрасывать, ведь их можно обменять. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

НБУ производит изъятие гривен, выпущенных до 2003 года, включая как банкноты, так и монеты.

"Это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов", – сообщает НБУ.

Подлежат удалению:

Банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен;

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

"Монеты мелких номиналов и старые банкноты гривны, выпущенные до 2003 года, можно будет обменивать до окончания военного положения в Украине и в течение трех месяцев (90 дней) после его завершения или отмены", - сообщает НБУ.

Напомним также, что с 1 августа вступают в силу изменения, касающиеся изъятия старых банкнот номиналом 500 гривен из обращения. С 1 августа украинцы все равно смогут рассчитаться по старой купюре 500 гривен. Граждан успокаивают: старую банкноту не нужно будет специально обменивать.

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