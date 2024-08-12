Родителям в этом году придется потратить от 6 до 12 тысяч гривен на подготовку детей в школу, включая одежду, канцелярию и технику.

Уже совсем скоро школьники вернутся к учебе, и это может произойти даже в августе из-за энергетического кризиса в Украине, который побуждает пересмотреть даты начала учебного года. Какие расходы будут ожидать родителей для подготовки учащихся начальных, средних и старших классов?

В этом году больше придется потратить на школьную и спортивную одежду, о чем говорится в эфире программы "Мы-Украина" .

Основной перечень необходимых вещей для школьника

Основные расходы родителей в этом году связаны со школьным и спортивным гардеробом. Для учащихся младших классов расходы на одежду составят примерно 5-6 тысяч гривен, тогда как для старшеклассников эта сумма почти вдвое выше – 9-12 тысяч гривен. Что касается канцелярских товаров, таких как ручки, карандаши, тетради, альбомы для рисования, пластилин, дневники, цветная бумага и картон, то родителям младших школьников придется потратить до 2 тысяч гривен, а старшеклассникам — от 600 до 1000 гривен.

Что касается рюкзаков, то лучшим выбором для ребенка является ортопедическая модель, которая стоит в среднем 2,5 тысяч гривен. Некоторые рюкзаки в комплекте идут с пеналом и сумками для спортивной одежды и сменной обуви, их стоимость составляет около 3 тысяч гривен. Если ребенок желает рюкзак с героями фильмов или мультфильмов, цена растет. Бюджетные модели стартуют от 500 гривен, а средняя цена варьируется в пределах 1500 гривен.

Во время дистанционного обучения детям также нужны гаджеты:

планшет - от 2,5 тысяч гривен;

ноутбук – от 5 тысяч гривен;

мобильный телефон или смартчасы - от 500 гривен;

ПК - от 4 тысяч гривен.

Итак, чтобы собрать ученика младших классов в школу, родителям нужно будет потратить около 6 тысяч гривен, тогда как на подготовку старшеклассника понадобится около 12 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история