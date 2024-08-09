В настоящее время злоумышленник находится под стражей известно, что ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ россии, корректировавшего воздушные удары страны-агрессора по Николаевщине. Подробности о преступлениях сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По полученным данным, оккупанты готовили новую комбинированную атаку на областной центр, используя дроны-камикадзе типа «Ланцет» и крылатые ракеты.

Главными мишенями для врага были места с наибольшим сосредоточением личного состава и военной техники сил обороны.

Дополнительно, российские спецслужбы планировали получить от фигуранта информацию о расположении ПВО, в том числе мобильных огневых групп, защищавших портовый город.

Для выполнения враждебной задачи оккупанты использовали своего местного информатора. Этот информатор оказался 53-летним строителем, который поддерживал связь с блоггером-агентом ФСБ Сергеем Лебедевым, известным под скрываемым в Донецке псевдонимом «Лохматый».

Из-за этого информатора, «Лохматого», строитель получал указания от российской спецслужбы по разведке пунктов базирования украинских войск. Для этого сотрудник «Лохматого» объезжал территорию областного центра и соседние районы, где отслеживал геолокации Сил обороны.

Из-за него ВСУ оказались в опасности, ведь он одновременно пытался тайно узнавать информацию о Вооруженных Силах Украины от жителей общины, с которыми он работал на ремонтных работах.

Полученные сведения злоумышленник маркировал на картах Google в виде меток украинских объектов, чтобы отправить отчеты в Федеральную службу безопасности россии.

Служба безопасности вовремя обнаружила российского информатора, поэтапно фиксируя его разведывательную деятельность и задержав его в собственном жилье. Кроме того, были проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности локаций украинских войск. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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