Суды Украины приняли решение в пользу истцов в 88% случаев, упразднив штрафы ТЦК.

Как сообщает прессслужба Опендатабот, из 34 дел, поступивших в суд с обжалованием штрафов от ТЦК, 30 закончились в пользу истцов, в то время как в четырех случаях суды отказали в удовлетворении исков, оставив штрафы в силе. Также в реестре фигурирует дело женщины с медицинской специальностью, которая обжаловала свой штраф.

Большинство отмен касаются правонарушений, совершенных до вступления в силу новых норм по военному учету. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия, и потому не могут наказываться за давние правонарушения новыми правилами. Например, в одном из дел женщина, получившая медицинское образование, обжаловала штраф, поскольку на момент обучения долгу становиться на учет не было.

Также 20% штрафов были обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств правонарушения. Например, один мужчина обжаловал штраф за ненахождение на военном учете, поскольку за две недели до этого получил временное удостоверение о взятии на учет. Другой случай касается мужчины, который, обратившись в ТЦК для уточнения данных, получил штраф без достаточных доказательств нарушения, что привело к отмене штрафа судом.

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