Солдат самовольно покинул свою воинскую часть и в течение недели не возвращался на службу.

Надворнянский районный суд Ивано-Франковской вынес приговор солдату, который на несколько дней сбежал из воинской части, якобы чтобы навестить больную мать в больнице. Об этом стало известно из судебного реестра Надворнянского районного суда Ивано-Франковской области.

Согласно приговору, обнародованному в судебном реестре в августе 2024 года, уроженец Прикарпатья солдат в марте 2023 года самовольно покинул свою воинскую часть и в течение примерно недели не возвращался на службу. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту бегства.

На суде он пояснил, что был мобилизован и назначен на должность телефониста-линейщика в одной из воинских частей. 8 марта 2023 г. он покинул место службы. Солдат рассказал, что его мать попала в больницу в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом. Он обратился к командиру с просьбой отпустить его, но получил отказ. После этого солдат без разрешения покинул часть. Спустя примерно неделю он самостоятельно вернулся в службу.

Дело рассмотрел судья Роман Солодовников, который выяснил, что в момент побега мать военного не находилась на стационарном лечении в Косовской ЦРБ. Суд установил, что мать военного не находилась в больнице в указанное время и назначила прикарпатцу 5 лет тюрьмы. Судья пришел к выводу, что обвиняемый намеренно ввел суд в заблуждение и оставил место службы без веских причин.

После рассмотрения всех материалов дела и аргументов сторон судья признал солдата виновным в совершении уголовного правонарушения. За бегство с места службы солдату назначено пять лет лишения свободы. Приговор может быть оспорен.

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