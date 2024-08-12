Нацбанк Украины принимает меры по решению проблемы массового блокирования платежей иностранными банками для предпринимателей из частично оккупированных регионов.

Национальный банк Украины выразил обеспокоенность по поводу массовых блокировок платежей иностранными банками для клиентов, зарегистрированных в частично оккупированных регионах, в частности Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Регулятор направил письмо банкам и банковским ассоциациям с рекомендацией способствовать решению проблем, связанных с расчетами по внешнеэкономическим контрактам. Об этом сообщает портал Минфин .

Согласно информации, предприниматели жалуются на то, что иностранные банки блокируют сделки без четких пояснений, ссылаясь на отсутствие достоверных данных о статусе территорий. НБУ отмечает, что иностранные финучреждения не детализируют причины блокирования, указывая на требования внутренней политики и комплаенса, которые могут быть вызваны санкционными ограничениями.

В целях решения проблемы Нацбанк рекомендует украинским банкам перед инициированием платежей объяснять иностранным финансовым учреждениям содержание операций и предоставлять дополнительные документы об украинских контрагентах. Кроме того, банки должны более подробно заполнять платежные сообщения, указывая, что населенные пункты, где зарегистрированы плательщики, находятся под контролем Украины.

В случае блокирования средств, украинским банкам советуют обращаться в иностранный банк, заблокировавший платеж, чтобы выяснить основания отказа и согласовать объем дополнительной информации, необходимой для совершения сделки.

Напомним, недавно американский краудфандинговый сервис Buy Me a Coffee прекратил обслуживание пользователей из Украины, объяснив это соблюдением антироссийских санкций, что также свидетельствует о сложностях в финансовых операциях для украинских бизнесменов.

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