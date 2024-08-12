Национальный банк Украины выразил обеспокоенность по поводу массовых блокировок платежей иностранными банками для клиентов, зарегистрированных в частично оккупированных регионах, в частности Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Регулятор направил письмо банкам и банковским ассоциациям с рекомендацией способствовать решению проблем, связанных с расчетами по внешнеэкономическим контрактам. Об этом сообщает портал Минфин .
Согласно информации, предприниматели жалуются на то, что иностранные банки блокируют сделки без четких пояснений, ссылаясь на отсутствие достоверных данных о статусе территорий. НБУ отмечает, что иностранные финучреждения не детализируют причины блокирования, указывая на требования внутренней политики и комплаенса, которые могут быть вызваны санкционными ограничениями.
В целях решения проблемы Нацбанк рекомендует украинским банкам перед инициированием платежей объяснять иностранным финансовым учреждениям содержание операций и предоставлять дополнительные документы об украинских контрагентах. Кроме того, банки должны более подробно заполнять платежные сообщения, указывая, что населенные пункты, где зарегистрированы плательщики, находятся под контролем Украины.
В случае блокирования средств, украинским банкам советуют обращаться в иностранный банк, заблокировавший платеж, чтобы выяснить основания отказа и согласовать объем дополнительной информации, необходимой для совершения сделки.
Напомним, недавно американский краудфандинговый сервис Buy Me a Coffee прекратил обслуживание пользователей из Украины, объяснив это соблюдением антироссийских санкций, что также свидетельствует о сложностях в финансовых операциях для украинских бизнесменов.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история