Национальная полиция проводит проверку причастности должностных лиц Днепровского горсовета и двух братьев-предпринимателей к возможному присвоению средств через завышение стоимости выполненных работ. Как сообщили в полиции, следователи из Нацполиции и Офиса Генерального прокурора провели обыски в помещениях горсовета Днепра, офисах и местах жительства подозреваемых.

Согласно информации от правоохранительных органов, благодаря связям с должностными лицами Днепровского горсовета, компании подозреваемых имели преимущество при участии в публичных закупках для выполнения работ. Основными заказчиками их услуг являлись коммунальные предприятия.

К примеру, в 2023 году эти компании получили подряд на выполнение работ по водопроводу Аулы-Верхнеднепровск на сумму более 350 миллионов гривен. Для реализации проекта фигуранты приобрели водопроводные трубы по ценам, превышающим рыночные.

Достигалось такое увеличение стоимости материалов благодаря перепродаже товаров от одной подконтрольной фирмы к другой. Как результат, компания-подрядчик, согласно документам, закупала стройматериалы по завышенным ценам.

В настоящее время проводится экспертиза для определения нанесенного ущерба при выполнении работ на водопроводе. Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

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