С 27 сентября в Украине вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде (№ 3768-IX), предоставляющие возможность увольнения работников за разглашение коммерческой тайны. Однако такое увольнение будет возможно только при соблюдении определенных требований.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале юрист по трудовому праву Виталий Дудин.
Он отметил: "До недавнего времени в Украине подписание соглашений о неразглашении коммерческой тайны или non-disclosure agreements (NDA) было скорее ритуалом, ведь наказать за их нарушение сложно. Раскрытие работником секретов тянуло разве что на выговор".
Ранее увольнение могло угрожать только следующим категориям работников:
- должностным лицам общества с ограниченной ответственностью (ООО);
- лицам, работающим по контракту;
- работникам с договором о нефиксированном рабочем времени.
По новым правилам основанием для увольнения станет нарушение обязательства по неразглашению коммерческой тайны. Такое увольнение будет законным только при определенных условиях:
- Правила внутреннего трудового распорядка, требующие охраны коммерческой тайны, должны быть одобрены трудовым коллективом и уведомлены всех работников.
- Засекреченные сведения должны соответствовать постановлению №611.
- Должен быть соблюден порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьями 147-149 КЗоТ.
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