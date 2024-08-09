Следствие продолжается, и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к организации этой схемы.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении заместителю командира воинской части из Одесской области. Он подозревается в причастности к организации уклонения отдельных военнослужащих от выполнения службы. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Фигурант вместе с сообщниками, еще устанавливаемыми следствием, организовал схему, в рамках которой некоторые военнослужащие части фактически находились дома, а официально числились на службе и получали соответствующее денежное довольствие.

Военные передавали свои зарплатные банковские карты организаторам схемы, которые вместо них получали все выплаты. По предварительным данным, в течение действия схемы дельцы оформили более 20 человек и получили от них до 20 миллионов гривен.

2 августа 2024 г. Государственное бюро расследований совместно с Национальной полицией задержали заместителя командира воинской части и нескольких военнослужащих. В ходе обысков у них были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотические средства, а также более 118 тысяч долларов США.

Заместителю командира воинской части уведомлено о подозрении в превышении служебных полномочий и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины).

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Следствие продолжается, и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к организации этой схемы.

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