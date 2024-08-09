Вашему вниманию предлагается гадание на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 9 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 9 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 9 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Высокие стандарты могут оказаться слишком высокими для кого-то другого, поэтому вы можете сбавить обороты. Конструктивная критика может быть деструктивной, если ее высказывать не вовремя и в неподходящей ситуации.

Вместо этого вам, возможно, стоит подождать, пока вас спросят о вашем мнении. Если этого не произойдет, просто доверьтесь вселенной, которая всегда знает, что лучше.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Эмоции — ваша суперсила сегодня, когда вы находите смысл, радость и смех. Дело не в том, чего вы достигаете к концу дня, а в том, в каком духе вы все делаете.

Лучше всего сосредоточиться на путешествии, а не на результате, так как день может оказаться разрушительным, и вам будет нечего показать за это время. Однако воспоминания, которые создаются и длятся всю жизнь, всегда стоят того.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Паж Кубков

Вы можете получить новости от семьи и друзей о конкретной ситуации, которая связана с вашим старым родным городом. Это может потребовать от вас путешествия или, по крайней мере, желания отправиться туда, где вы выросли.

Хотя это может быть несвоевременная поездка, она все равно предоставит вам возможность восстановить связь со своим прошлым и помириться со старым другом.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Сегодня у вас будет много дел, и, возможно, вам придется освободить свое расписание, чтобы сосредоточиться на выполнении одной важной задачи.

В данный момент проблемы могут доставлять вам массу неудобств, но вы испытаете долгожданное облегчение, когда все останется позади и вы сможете сосредоточить большую часть своей энергии на других вещах.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Вы не обязательно видите, как выйти из конкретной ситуации. Вы можете бороться с большим чувством вины и чувством, что вы должны соответствовать чьим-то желаниям и потребностям.

Это может быть очень сложным местом для вас, так как вы предпочли бы иметь некоторый контроль над своими вариантами. Однако это может быть испытанием вашего характера и предоставить вам возможность научиться говорить «нет» или быть самопожертвенным, когда это необходимо.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Королева Жезлов

Вы учитесь тому, что для того, чтобы сделать что-то на долгосрочную перспективу, у вас должно быть чувство страсти и приверженности проекту. Если вы недавно согласились сделать что-то просто из вежливости, вы можете начать спрашивать себя, зачем вы вообще беспокоитесь?

Это может быть время, когда вы должны выйти из ситуации, которая не сработает для вас в долгосрочной перспективе. Да, может быть неловко отступать от шага, который вы считали возможным сделать, но в конце дня это также касается вашей личной отдачи и инвестиций вашего времени и энергии.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Сейчас вам сложно найти правильный баланс между работой и домом.

Обе области вашей жизни могут ощущаться как противоречащие друг другу, и вас одновременно тянет в двух совершенно разных направлениях. В этот момент для вас важно иметь возможность обратиться за помощью, когда она вам нужна.

Не будьте гордыми, Весы, когда вам нужно, чтобы кто-то был рядом, важно, чтобы у него была возможность показать вам, как сильно он заботится о вас, участвуя в жизни вашего мира.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вы многому учитесь в сложной ситуации, и порой это может казаться вам подавляющим. Вам придется взять на себя всю борьбу, и, возможно, даже попросить наставника, чтобы он руководил вами в этом процессе.

От вас не ждут, что вы будете знать все, но признавайтесь, когда вы этого не знаете. Это будет отличным шансом для вас получить больше навыков в определенной области вашей жизни, которые пригодятся вам позже, так что не уклоняйтесь от этой возможности.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Мечей

Вам предстоит пережить своего рода испытание, когда человек, которому вы доверяли, окажется совсем не тем человеком, за которого вы его принимали.

Вы можете почувствовать сильное разочарование и грусть из-за того, что это произошло.

Но сейчас не время оставлять все как есть, пора призвать кого-то к ответу. Попросите их объясниться и, если нужно, заплатить столько, сколько вам стоила эта ошибка.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Девятка Кубков

Люди сегодня могут быть особенно сложными. Вы можете иметь дело с сильными личностями и некоторые конфликты с вашими собственными.

Когда вы учитесь вести сложные разговоры, в которых вам предстоит участвовать, помните, что всегда лучше меньше говорить и больше слушать.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Какое долгожданное облегчение, когда сложная проблема, которая была внезапной и хаотичной, наконец-то решена. Вы начнете иметь возможность компенсировать свои потери, включая время и ресурсы.

Хотя это может показаться вам долгим путешествием, вы сможете вернуться к тому, с чего начали. На самом деле, то, что казалось для вас значительной потерей, на самом деле не будет таким уж плохим, как вы думали.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая

Эмоционально вы наконец-то преодолели трудности. Разочарование и печаль, которые вы испытали в недавнем прошлом, наконец-то будут ощущаться меньше.

Вы можете бороться с тем, что это заняло так много времени, но в то же время радоваться тому, что вы больше не там, где вы есть. Вы движетесь в позитивном направлении, и это отличный способ начать неделю.

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