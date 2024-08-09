Гороскоп на 9 августа для всех знаков Зодиака, сегодня скажите то, что нужно сказать, и отпустите это.

Овен

21 марта – 19 апреля

Вас ждут захватывающие события в будущем, но многозадачность может помешать вам наслаждаться тем, что должно быть веселым. Вы можете попытаться делать работу многих людей одновременно, и это может вас расстроить. В конечном счете, любая работа, которую вам осталось сделать, может подождать до завтра, и человек, который пишет вам сообщения без остановки, будет не против, если вы уделите немного времени себе. Чем больше вы сможете оптимизировать то, что пытаетесь сделать, тем легче будет не нервничать.

Телец

20 апреля-20 мая

Ваша семья или люди, с которыми вы живете, могут не осознавать, что они вас теснят. Они могут не знать, что многие из них одновременно с вами общаются и перегружают вас информацией, что может привести к вашему умственному выгоранию и непреднамеренному эмоциональному перегрузу. Мягко дайте знать людям в вашем доме, если они слишком много делают или им нужно подходить к вам по одному, чтобы получить от вас наилучший ответ.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сегодня вам может быть трудно держать свои мысли при себе; слова, кажется, просто вылетают из вашего рта, возможно, минуя ваш мозг. Думать, прежде чем говорить, будет ключом к вашему успеху, даже если вам придется прикусить язык, чтобы сделать это. Вам может казаться, что вы говорите о том, во что верите, но даже если вы думаете, что это ради благого дела, вы можете в конечном итоге оттолкнуть союзников, не осознавая этого до самого конца.

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня легче позволить себе эмоциональные траты, чем обычно, и ваш кошелек может пострадать, если вы к этому не готовы. Другие могут уговорить вас потратить больше, чем вы ожидали, на путешествия или легкомысленные вещи. Хотя нормально отклоняться от своего бюджета, убедитесь, что вы действительно хотите получить те возможности, которые преследуете. Может быть полезно остановиться и подумать о своих долгосрочных целях, прежде чем вы прыгнете в краткосрочные удовольствия, которые вам, возможно, даже не будут интересны позже.

Лев

23 июля – 22 августа

Выражение своей чувствительности и открытость сердца могут не принести желаемых результатов сегодня. У вас есть сердце, и вы хотите его показать, но другие могут не понять, откуда вы исходите, и могут посчитать вас драматичным. Если вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно будет объясниться, постарайтесь придерживаться фактов, потому что ваши эмоции могут завести вас в еще большее замешательство, чем вы изначально. Чем яснее и лаконичнее вы будете, тем лучше можно будет избежать драмы.

Дева

23 августа – 22 сентября

Вы можете испытывать сложные чувства, которые трудно объяснить прямо сейчас, но другие все равно могут уловить ваши эмоции. Даже если у вас есть возможность выразить себя, слова могут просто не прийти к вам. Будьте терпеливы с собой, и если вы чувствуете, что можете доверять человеку, который побуждает вас открыться, тогда нормально позволить ему немного раскрыться. Однако старайтесь придерживаться одного хода мыслей, потому что метания туда-сюда не донесут вашу точку зрения.

Весы

23 сентября – 22 октября

Несколько сторон одной драматической истории могут предстать перед вами сейчас. Вы можете обнаружить, что один друг настаивает на том, что определенные события произошли в его версии истории, в то время как другой друг выскакивает с чем-то, что едва ли можно узнать как первую версию, которую вы услышали. В конечном счете, ваша миссия состоит в том, чтобы не слишком вовлекаться в событие, которое вы случайно пропустили, чтобы не запутаться в чем-то, что вы даже не можете подтвердить или опровергнуть. Позвольте им разобраться с этим, это к лучшему!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Высказывания на рабочем месте или в другой общей обстановке могут заставить людей столкнуться лбами. Хотя защищать свои убеждения похвально, осознавайте, когда вы просто подливаете масла в огонь, а не меняете сердца и умы. Вероятно, разумно направлять свои слова на то, чтобы сохранять спокойствие всех, пока вы застряли вместе там, где вы есть, особенно если конфликт изначально не был вашим. Ваше участие может быть воспринято как создание драмы, и если вы не готовы справиться с ростом страстей, лучше держаться подальше.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Ваша голова может витать в облаках, пока кто-то пытается заставить вас услышать, что он на самом деле говорит. Если вы отвлекаетесь на дела, происходящие в других областях вашей жизни, вы не сможете сосредоточиться на этом разговоре. Стоит выслушать, потому что вы можете упустить друга, проявив пренебрежение. Если у вас действительно есть неотложные дела, дайте понять, что вы просто заняты и что вы готовы дать им возможность поговорить в другой раз.

Козерог

22 декабря – 19 января

Рассказывая секреты людям, которые не умеют их хранить, вы рискуете обернуться против себя. Возможно, у вас есть информация, которой вы не готовы поделиться со всеми, но ее может быть слишком сложно держать при себе. Просто убедитесь, что если вы расскажете кому-то до того, как будете готовы сделать эти знания публичными, вы доверяете им, что они будут заботиться о вас так же, как и вы. Сейчас безопаснее всего держать свои мысли при себе, потому что болтливость может создать напряженные отношения между вами и пустыми сплетниками.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня разговорчивые люди могут вас истощать, так как вы чувствуете, что не можете вставить ни слова. Другие могут чувствовать, что могут свалить свой эмоциональный багаж вам на колени, но когда наступает ваша очередь поделиться, они отворачиваются и игнорируют вас. Это несправедливый обмен, и вы заслуживаете лучшего общения с окружающими. Если вам нужно время, чтобы отдохнуть и подзарядиться, можно на некоторое время отключить звук на телефоне и позаботиться о себе.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Кто-то, кто причинил вам боль в прошлом, может появиться сегодня и сделать вид, что все в порядке. Хотя может быть трудно установить эмоциональные границы, и у вас, возможно, даже были хорошие времена с этим человеком в прошлом, это не лучший день для того, чтобы переосмысливать старые конфликты — но и замалчивать их тоже не лучшая идея. Если вы все еще чувствуете боль из-за события, которое вы так и не закрыли, можно подождать с ответом, пока вы не почувствуете себя более способным высказать свое мнение.

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