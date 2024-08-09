Несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности и Национальная полиция сорвали новые попытки ФСБ расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве. Как сообщили в пресс-службе СБУ, задержан агент российской спецслужбы, готовивший серию поджогов в столичном регионе.

Оказалось, что мошенником был 16-летний житель столицы, попавший во внимание окупантов, когда искал быстрый заработок в Телеграмм-каналах. Там ему написал представитель спецслужб россии, который предложил сотрудничество в обмен на деньги.

Оккупанты сознательно завербовали несовершеннолетнего, сначала поставив перед ним тестовое задание — разместить по городу листовки антиукраинского содержания. После выполнения этой задачи куратор обещал юноше "большие деньги" за поджог военных автомобилей.

Условием для поджогов было обязательное видеозаписи этого процесса. Полученные видеокадры потребовались ФСБ для создания информационно-психологических спецопераций, которые должны были демонстрировать, что поджоги в Украине осуществляются не по инициативе россии, а якобы в нашей стране существует пророссийское "подполье", пытающееся сорвать мобилизацию и поддержать интересы россии.

Когда российский куратор поставил задачу перед несовершеннолетним, он отметил, что это может быть любая машина, похожая на военную, а не обязательно именно военный автомобиль.

В ходе расследования преступлений, совершенных киевлянином, было установлено, что в случае выполнения "проверочных" задач ФСБ обещала перевести деньги на его криптогаманец. Однако обещанную сумму он так и не получил.

Несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Поскольку он находится на территории рф, продолжаются комплексные меры по его задержанию и привлечению к ответственности.

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