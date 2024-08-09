Ограничения по транзакциям с MMC-кодом отвечают требованиям постановления Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года.

Украинские банки решили ограничить осуществление транзакций с использованием MMC-кода "Азартные игры" через карточный кредитный лимит. Этот шаг отвечает глобальной стратегии банковского сектора по борьбе с черными p2p-переводами, которая предусматривает установление ограничений на количество транзакций и сумм.

Об этом рассказала Марина Павленко, ведущая эксперт по финансовому мониторингу одного из украинских банков.

Она отметила, что ограничения по транзакциям с MMC-кодом отвечают требованиям постановления Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года.

Павленко подчеркнула, что новые возможные ограничения будут применяться только к p2p-переводам (с карты на карту). Они будут охватывать:

максимальную сумму переводов – до 100 тыс. грн. в месяц;

количество транзакций – до 30 в месяц.

"Под такие ограничения не попадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров. Таким образом, для рядового карткодержателя, никаких изменений по существу не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых лимитов", – пояснила эксперт.

Однако украинские банки уже раньше устанавливали ограничения для денежных переводов с карты на карту с целью противодействия мошенничеству и отмыванию денег. Эти ограничения относятся как к суммам переводов, так и к количеству транзакций. Однако конкретные лимиты отличаются от банка к банку.

К примеру, в ПриватБанке основные ограничения на переводы между физическими лицами различаются в зависимости от того, является ли клиент получателем или отправителем денег. Однако в любом случае при переводе действует предел 29 999 грн за одну транзакцию.

В Монобанке установлены следующие лимиты на переводы между физическими лицами:

Максимальная сумма, которую можно перевести на карту украинского банка за одну операцию, составляет до 60 тыс. гривен.

Лимиты на количество операций: в день – до 50 сделок, за 4 дня – до 100 сделок, в месяц – до 150 сделок.

Максимальная общая сумма, которую можно перевести в течение месяца, ограничивается согласно лимитам платежных систем: для карт MasterCard – до эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, для карт Visa – до эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ.

Источник: OBOZ.UA.

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