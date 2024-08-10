Известный историк сделал прогноз, как закончится война в Украине, благодаря чему и кто выиграет и каким образом должны действовать украинские власти.

Как может закончиться война в Украине, когда это произойдет и могут ли боевые действия затянуться на долгие годы – своими прогнозами по делу делятся как действующие военные, так и аналитики, эксперты и чиновники.

Так, ранее в Германии ошеломили прогнозом, что война в Украине не закончится в ближайшее время и может затянуться. Германия готовится, что конфликт будет продолжаться до 2032 года. Как заявлял глава Ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, Германия понимает, что таким образом нужно будет оказывать Украине военную помощь в длительной перспективе.

Как закончится война на Украине.

Некоторые верят, что война в Украине завершится путем политического урегулирования. По словам руководителя Восточной программы Польского института международных отношений доктора Даниэля Шелиговского, обе стороны сейчас готовятся к переговорам.

В свою очередь, известный американский историк и писатель Тимоти Снайдер уверен, что войну в Украине «выиграют беспилотники и защита от беспилотников, а также самолеты». Что война в Украине будет выиграна путем уничтожения российских аэродромов, Керченского моста, путем "предотвращения для России делать что-то другое".

Снайдер также отметил, что украинцев, которые готовы воевать, стало меньше и «украинцы воюют в одиночестве», поэтому украинским властям необходимо «планировать войну, которая не позволит России ее продолжать, а не пытаться силой вытеснить каждого российского солдата с украинской территории».

"Война может закончиться по-разному, но я не думаю, что она закончится так, как хотят россияне, то есть с полным контролем над территорией Украины", - сказал Тимоти Снайдер в интервью "Радио Свободы".

Как закончится война на Украине.

Историк не верит в сценарий, в котором россияне смогут добиться своего, то есть сделать так, чтобы «украинская нация не существовала».

«Я не думаю, что это нас ждет в будущем», - подчеркнул профессор Йельского университета.

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