Ей грозит лишение свободы до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацию имущества.

Разоблачен директор предприятия в завладении 15 миллионов. 50-летнюю жительницу Житомирской области, руководителя частного предприятия, разоблачили следователи отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Следующие 12 лет она может провести за решеткой. Подробности сообщили в пресс-службе полиции.

Было установлено, что между частным предприятием и одной из воинских частей был заключен контракт на поставку резервуаров на хранение авиационного топлива (керосина). Согласно условиям договора, предприятие-подрядчик получило более 15 миллионов гривен.

Однако после получения средств отправлено заказчику 36 резервуаров, не соответствующих требованиям качества и непригодных для хранения топлива, что было подтверждено соответствующими экспертизами.

Женщине было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений согласно частям 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, которая касается присвоения, растраты или завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.

По этим частям статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацию имущества.

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