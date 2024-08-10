Правонарушителя доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности.

Пограничники в Закарпатье задержали депутата из Черкасской области, когда он пытался незаконно пересечь границу со Словакией. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Задержанный депутат подозревается в содействии вооруженной российской агрессии.

Он был обнаружен пограничным нарядом отдела "Большой Березный" во время патрулирования на несколько сотен метров от государственной границы. Лицо, пытавшееся пройти в направлении Словакии, остановили возле заградительного забора.

В ходе проверок оперативные сотрудники пограничного отряда установили, что задержанный является депутатом одного из городских советов Черкасской области. Депутат оказался любителем россии. Он обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, касающегося оправдания, признания правомерной или отрицания вооруженной агрессии российской федерации против Украины, а также глотификации участников этой агрессии.

Правонарушителя доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности за часть 1 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

После проведения необходимых мероприятий мужчину вывели из приграничья в сопровождении сотрудников соответствующих правоохранительных органов.

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