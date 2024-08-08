Не смотря на отсутствие графиков отключения света, состояние энергетики в Украине остается сложным.
Энергосистема все еще восстанавливается после массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.
Кристируясь ситуацией, враг придумал новую подлость. Согласно сообщению Минэнерго со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, РФ усиливает ИПСО по ситуации в энергетической сфере.
Украинцев предупреждают – прогнозируется, что роспропаганда в рамках кампании «Черная зима» будет распространять следующие нарративы:
"катастрофа в энергетической и коммунальной сферах";
"заговор" власти и крупного бизнеса;
безразличие к гражданам и распространение протестных настроений.
Цель врага – спровоцировать панику, дискредитировать руководство страны и сформировать протестные настроения среди населения Украины.
В Минэнерго напоминают, что главной причиной критической ситуации в энергосистеме есть атаки врага на энергоинфраструктуру и негативные последствия этих атак.
«Украинские энергетики делают почти невозможное — держат энергосистему, подвергшуюся невиданным в мире масштабным атакам; нашим энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и вернуть бесперебойный свет украинцам», – подчеркивают в Минэнерго.
Самая масштабная в истории Украины ремонтная кампания в энергетической отрасли продолжается и энергетики круглосуточно работают и активно готовят энергосистему к прохождению осенне-зимнего периода.
Напомним, что сегодня, 8 августа, применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. Экспорт электроэнергии не производится и не предполагается. Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены более 480 населенных пунктов.
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