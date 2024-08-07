Оновлено правила застосування заходів обмеження електроенергії – що змінилося і якими будуть графіки відключення світла.

Відключати світло тепер будуть за новими правилами.

Уряд ухвалив нове рішення щодо графіків відключення електроенергії, які застосовуються після масованих атак росіян.

Зазначимо, що на енергооб’єктах наразі тривають аварійні та планові ремонти, тож українців закликають перенести користування потужними електроприладами на денні години: з 11:00 до 15:00.

«Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій», - пояснюють енергетики.

У свою чергу в «ДТЕК» закликають людей споживати електроенергію ощадливо. Це, зокрема, допоможе відтермінувати стабілізаційні відключення.

Раніше експерти попередили українців, що зима буде важкою і без графіків відключення світла не обійтися. Але тепер заходи обмеження будуть проводитися за новими правилами.

Уряд України ухвалив постанову, згідно із якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень.

«Таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", - підкреслив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, на тлі підготовки до зимового періоду було зпроваджено пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення процедур для запуску генераційних установок.

Нагадаємо, що наразі ситуація в енергосистемі стабілізувалась та дозволяє не застосовувати графіки відключень світла.

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