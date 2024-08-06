В «ДТЕК» зробили заяву щодо ситуції з електрикою, стабілізційних відключень і чи буде світло взимку.

В «ДТЕК» констаували, що колись світло було звичним явищем, а тепер кожен українець знає, наскільки складно без нього.

«Кожен день без відключень — це можливість працювати, навчатися та просто жити комфортно», - зявили в «ДТЕК Київські електромережі», коментуючи той факт, що наразі обходиться без стбілізційних відключень.

В «ДТЕК» також закликали українців не забувати про важливість економії електроенергії, щоб уникнути стабілізаційних відключень у майбутньому.

У свою чергу українці хвилюються, чи буде світло взимку і взгалі яка ситуація з електроенергією буде під час холодів.

«Колись світло було звичним явищем, а тепер кожен українець знає, наскільки складно без нього". Я що до цього, якось по-іншому жили українці? Чи зараз світло не звичне явище? Головне взимку не підведіть. Бо поняття "звичне" тимчасове», - підкреслив один зі споживчів.

Чи буде світло взимку.

В «ДТЕК» запевнили, що енергетики активно ремонтують та посилюють електромережі, щоб забезпечити їх максимальну надійність.

«Всі енергетики країни роблять усе можливе, щоб відновити пошкоджене обладнання та зробити роботу електромереж більш стабільною», - заявили в «ДТЕК».

Ще один споживач звернувся до «ДТЕК» із питанням, чи будуть зимою відключення світла довше ніж на 12 годин:

«Що буде зимою? Маю півтора кіловатний аналог екофлов. Мені його вистачає на 12 годин для моїх потреб. Чи треба купувати ще один поки ціна не підвищилась? Чи будуть відключенгя довше ніж 12 годин…».

В «ДТЕК» відреагували на звернення:

«Нажаль, у нас відсутня можливість прогнозувати ситуацію з електропостачанням у майбутньому».

Чи будуть вимикати світло у найближчі місяці

Як повідомив радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, наразі в Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а погода — прохолоднішою. Відповідно, знизилося споживання.

Чи буде світло взимку.

Якщо росія не завдаватиме нових ніщивних ударів по енергетичним об’єктам, Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати у відносному балансі.

Тобто, якщо обмеження будуть, «вони нестимуть незнчний характер».

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