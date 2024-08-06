В «ДТЭК» сделали заявление по поводу ситуации с электричеством, стабилизационных отключений и будет ли свет зимой.

В «ДТЭК» констатировали, что когда свет был привычным явлением, а теперь каждый украинец знает, насколько сложно без него.

«Каждый день без отключений – это возможность работать, учиться и просто жить комфортно», - заявили в «ДТЭК Киевские электросети», комментируя тот факт, что сейчас обходится без стбилизионных отключений.

В «ДТЭК» также призвали украинцев не забывать о важности экономии электроэнергии во избежание стабилизационных отключений в будущем.

В свою очередь украинцы переживают, будет ли свет зимой и вообще какая ситуация с электроэнергией будет во время холодов.

«Когда-то свет был привычным явлением, а теперь каждый украинец знает, насколько сложно без него". Я что до этого, как-то по-другому жили украинцы? Сейчас ли свет не привычное явление? Главное зимой не подведите . – подчеркнул один из потребителей.

Будет ли свет зимой.

В ДТЭК заверили, что энергетики активно ремонтируют и усиливают электросети, чтобы обеспечить их максимальную надежность.

"Все энергетики страны делают все возможное, чтобы восстановить поврежденное оборудование и сделать работу электросетей более стабильной", - заявили в ДТЭК.

Еще один потребитель обратился к «ДТЭК» с вопросом, будут ли зимой отключения света дольше 12 часов:

«Что будет зимой? Имею полтора киловаттного аналога экофлов. Мне его хватает на 12 часов для моих нужд. Нужно ли покупать еще один, пока цена не повысилась? Будут ли отключены дольше 12 часов…» .

В «ДТЭК» отреагировали на обращение:

"К сожалению, у нас отсутствует возможность прогнозировать ситуацию с электроснабжением в будущем".

Будут ли выключать свет в ближайшие месяцы

Как сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода прохладнее. Соответственно снизилось потребление.

Будет ли свет зимой.

Если Россия не будет наносить новые сокрушительные удары по энергетическим объектам, Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в относительном балансе.

То есть, если ограничения будут, «они будут нести незначительный характер».

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