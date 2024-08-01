Енергетики компанії «ДТЕК» звернулися до українців із важливою інформацією – що і чому необхідно встигнути зробити до 3 серпня.

В «ДТЕК» звернулися до споживачів електроенергії із важливим закликом.

«Друзі, ми хочемо, щоб ви завжди отримували від постачальника коректні рахунки, і ваша допомога у цьому дуже важлива», - наголосили в «ДТЕК Київські електромережі».

Неприємні «сюрпризи» в рахунках не виключено, однак їх можна уникнути.

«Передайте покази до 3 серпня, щоб уникнути будь-яких "сюрпризів" у рахунках», - повідомили енергетики, як уникнути неприємностей.

В «ДТЕК» також попередили:

«Якщо ми не отримаємо ваші покази, будемо змушені нарахувати кіловати за середнім значенням аналогічного періоду минулого року».

А це, попереджають в компанії, може бути більше, ніж людина реально використала.

Споживачів закликають не зволікати і передати показники лічильника електроенергії якомога швидше.

Підкреслимо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф на світло діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

У період з 1 жовтня по 30 квітня для споживачів з електроопаленням вартість електроенергії становитиме:

- при споживанні до 2000 кВт∙год/міс включно – 2,64 грн/кВт∙год за весь обсяг

- при споживанні понад 2000 кВт∙год/міс – 4,32 грн/кВт∙год за весь обсяг

Коментуючи ситуацію в енергосфері у найближчому майбутньому, експерти зазначають, що якщо не буде обстрілів, то в найближчі три місяці можна буде обійтися мінімальними обмеженнями або без відключень електроенергії взагалі.

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