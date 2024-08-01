Энергетики компании «ДТЭК» обратились к украинцам с важной информацией – что и почему нужно успеть сделать до 3 августа.

В ДТЭК обратились к потребителям электроэнергии с важным призывом.

«Друзья, мы хотим, чтобы вы всегда получали от поставщика корректные счета, и ваша помощь в этом очень важна», - подчеркнули в «ДТЭК Киевские электросети».

Неприятные сюрпризы в счетах не исключены, однако их можно избежать.

"Передайте показания до 3 августа, чтобы избежать любых "сюрпризов" в счетах", - сообщили энергетики, как избежать неприятностей.

В «ДТЭК» также предупредили:

"Если мы не получим ваши показания, будем вынуждены начислить киловатт по среднему значению аналогичного периода прошлого года".

А это, предупреждают в компании, может быть больше, чем человек реально использовал.

Потребителей призывают не медлить и передать показатели счетчика электроэнергии как можно скорее.

Подчеркнем, что с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая. Новый тариф на свет будет действовать с 1 июня 2024 до конца апреля 2025 года.

В период с 1 октября по 30 апреля для потребителей с электроотоплением стоимость электроэнергии составит:

- при потреблении до 2000 кВт∙ч/мес включительно – 2,64 грн/кВт∙ч за весь объем

- при потреблении более 2000 кВт∙ч/мес – 4,32 грн/кВт∙ч за весь объем

Комментируя ситуацию в энергосфере в ближайшем будущем, эксперты отмечают, что если не будет обстрелов, то в ближайшие три месяца можно будет обойтись минимальными ограничениями или без отключений электроэнергии вообще.

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