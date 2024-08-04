В Україні відключення електрики залежать не лише від рівня споживання, а й від конкретного регіону. Зокрема, існує неофіційна пріоритетність у відключеннях.

Відключення світла в різних регіонах

Зв'язок між відключеннями електрики та регіоном, де проживають українці, справді існує. Експерти, які коментували цю тему для 24 Каналу, пояснили його.

Андрій Закревський, енергетичний експерт і голова правління асоціації "Нафта та газ України", зазначив: "Наразі прийнято рішення забезпечувати в першу чергу прифронтові регіони. Це, на мою думку, вірний крок, адже ці території і так страждають. Люди отримують електрику не за графіком, а під час пауз між обстрілами. Коли виникає тривога, що не ігнорується, потрібно йти в укриття. Після обстрілу людям необхідно повернутися додому, щоб приготувати їжу, випрати і так далі".

В даний час дефіцит електроенергії вирівнюється по всій Україні, але найбільші проблеми спостерігаються в таких областях, як Харків, Херсон, Миколаїв та Одеса. У цих регіонах недостатньо потужних трансформаторів, і їх пошкодження призводить до значного дефіциту електрики.

Олег Попенко, експерт з питань житлово-комунального господарства та тарифів, додав, що чим ближче регіон до лінії фронту і кордону з Росією, тим більше проблем з постачанням електрики. "Там зруйнована практично вся енергетична інфраструктура, і постачати електрику стає дедалі складніше. На західних кордонах ситуація з електроенергією краща, оскільки є можливість імпортувати електрику з-за кордону", — пояснив експерт.

Хоча пріоритетність у постачанні електрики не закріплена в законодавстві, вона все ж існує. Не всі прифронтові області отримують електрику однаково: у Сумській області ситуація складніша, тоді як у Харкові – краще. "Отже, певний пріоритет для прифронтових областей існує", — додав Попенко.

Нагадаємо, що в населених пунктах та на об'єктах, розташованих у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також у 20-ти кілометрах прифронтової зони, електроенергію не відключають.

Джерело: 24 канал

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