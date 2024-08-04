Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще деякий час обмежуватиме зростання цін.

У поточному році вартість електроенергії підвищилася, тоді як ціна на природний газ для побутових споживачів залишається стабільною. Але вона може підвищитись вже у 2024 році.

Згідно з прогнозом НБУ, більшість тарифів до кінця поточного року не повинні змінюватися. Проте в 2025 році вартість газу і опалення може зрости.

"Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще деякий час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Однак їхнє поступове приведення до ринкових рівнів, яке, згідно з припущеннями, почнеться з 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025 – 2026 роках", – йдеться у "Інфляційному звіті" НБУ.

Підвищення тарифів в першу чергу пов'язане зі станом української енергосистеми та фінансовими проблемами державного бюджету. Однак цей процес призведе до негативних наслідків, зокрема, до посилення інфляційного тиску.

Збільшення тарифів також призведе до зростання потреби населення у субсидіях. Іншими словами, впровадження такої політики призведе до збитків для держави.

Продовження відкладення прийняття рішень щодо адаптації тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих рівнів призведе до зниження інфляційного тиску, але одночасно сприятиме накопиченню квазіфіскальних дисбалансів та погіршенню фінансового стану державних енергокомпаній.

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