Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения будет некоторое время ограничивать рост цен.

В текущем году стоимость электроэнергии повысилась, в то время как цена на природный газ для бытовых потребителей остается стабильной. Но оно может повыситься уже в 2024 году.

Согласно прогнозу НБУ, большинство тарифов до конца текущего года не должны меняться. Однако в 2025 году стоимость газа и отопления может возрасти.

"Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, согласно предположениям, начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025 – 2026 годах", – говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

Повышение тарифов, в первую очередь, связано с состоянием украинской энергосистемы и финансовыми проблемами государственного бюджета. Однако этот процесс приведет к негативным последствиям, в частности, к усилению инфляционного давления.

Увеличение тарифов также приведет к увеличению потребности населения в субсидиях. Другими словами, внедрение такой политики приведет к ущербу для государства.

Продолжение отложения принятия решений по адаптации тарифов на коммунальные услуги на экономически обоснованные уровни приведет к снижению инфляционного давления, но одновременно будет способствовать накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшению финансового состояния государственных энергокомпаний.

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